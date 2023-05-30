Что говорят о System Shock: ремейке одной из самых культовых игр в истории

30 мая состоялся релиз ремейка оригинальной System Shock — долгостроя Nightdive Studios, который пребывал в разработке почти восемь лет. Первая System Shock считается одной из важнейших игр в истории индустрии. Она повлияла на развитие жанра шутеров и хорроров, а также стала предтечей современных immersive sim. System Shock вдохновляет многих разработчиков и по сей день, а главный антагонист игры, ИИ SHODAN, до сих пор возглавляет списки самых харизматичных злодеев.

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Подобно недавнему ремейку Dead Space, новая System Shock полностью собрана с нуля на гораздо более современном движке. Но в отличие от, например, Resident Evil 4, проект не позиционируется как современное переосмысление оригинальной игры. Напротив, если верить рецензентам, разработчики сохранили максимум элементов первоисточника, практически ничего не переиначивая. И это понравилось далеко не всем.

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Жанр: FPS, RPG

Разработчик: Nightdive Studios

Издатель: Prime Matter

Дата выхода: 30 мая 2023

Платформы: ПК

Destructoid — 9/10

System Shock не полагается на искусственные кинематографические моменты, чтобы выстроить правильный темп. Игра представляет собой идеальное сочетание дизайна и нарративных выборов. Nightdive Studios вновь показала прекрасное понимание того, что делает классическую игру незаменимой. Новая System Shock больше адаптирована для современной аудитории, но сохранила все, что сделало оригинальный релиз 1994 года неповторимым.

PC Gamer — 8/10

System Shock порой бывает излишне консервативной, но в остальном это умный, верный первоисточнику ремейк и лучший способ познакомиться с оригинальной игрой для современной аудитории. Но интересно, какой бы она получилась, если бы Nightdive Studios хватило решимости и бюджета, чтобы предпринять творческие риски.

Steam

DualShockers — 6/10

Ремейк System Shock понравится только горячим поклонникам оригинала. Это технически стабильный проект, который сохранил большинство анахронизмов и неудобных механик оригинальной игры 30-летней давности. Фанатам, которые могут с закрытыми глазами передвигаться по лабиринтам космической станции и на зубок знают решения странных головоломок, игра наверняка понравится. Однако новичков может оттолкнуть разительно устаревший геймдизайн.

The Sixth Axis — 7/10

Под слоем красивой модернизированной графики скрывается все та же System Shock, и есть хорошие причины, почему релиз второй части сделал первую пережитком времени. В конечном результате игра по-прежнему остается классикой, но ее придется понять и принять такой, какая она есть. Если вы заинтересованы в истории жанра хорроров и immsersive sim, то ремейк System Shock — отличная возможность приобщиться. Однако вам стоит заранее добавить в закладки браузера гайд по прохождению, чтобы избежать самых устаревших элементов игры.