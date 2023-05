Авторы Anthem сделали игру за 15 месяцев и работали по 90 часов в неделю

Ян присоединился к акции, связанной с поддержкой разработчиков неудачной The Lord of the Rings: Gollum. Они, кстати, уже извинились перед игроками, а также в их поддержку выступил один из авторов Battlefield 2042, рассказавший про сжатые сроки и смену концепций.