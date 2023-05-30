Авторы Anthem сделали игру за 15 месяцев и работали по 90 часов в неделю

Anthem была многообещающей игрой, но столкнулась с множеством проблем. С 2019 года в разработке находился перезапуск, от которого EA решила отказаться в 2021 году. Ян Сатердален, руководивший созданием Anthem, поделился некоторой информацией о периоде разработки.

© Игромания.ру

Ян присоединился к акции, связанной с поддержкой разработчиков неудачной The Lord of the Rings: Gollum. Они, кстати, уже извинились перед игроками, а также в их поддержку выступил один из авторов Battlefield 2042, рассказавший про сжатые сроки и смену концепций.

Сатердален поделился, что авторы Anthem знали о плохом состоянии игры, поскольку разработка заняла лишь 15 месяцев. По его мнению, с таким трудолюбием можно было бы сделать отличную Anthem 2. Также Ян отметил переработки, негативно сказавшиеся на состоянии команды. Многие сотрудники, включая его самого, могли работать по 90 часов в неделю.

Ян считает, что в ситуации также виновато и руководство BioWare, а выбор движка Frostbite был ошибочен. Сатердален бы предпочёл работу с Unreal Engine. Кроме того, планов на конкуренцию с Destiny у разработчиков не было, несмотря на обсуждения этого вопроса. Авторы Anthem просто не знали, как можно было превзойти игру Bungie.

Разработчик прокомментировал и подробное расследование журналиста Джейсона Шрайера о создании Anthem. По словам Яна, оно более-менее достоверное, но полной картины игроки вряд ли увидят: на многих из разработчиков до сих пор действует договор о неразглашении.