В Госдуме предложили выдавать видеоиграм аналог прокатного удостоверения

Заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в ходе пленарного заседания предложила приравнять распространение видеоигр к фильмам. Её слова передаёт РИА Новости.

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Депутат видит решение в выдаче прокатных удостоверений перед релизом игр — такие документы от Министерства культуры должны получать фильмы перед показом в российских кинотеатрах.

Для распространения на территории России играм, как и кино, нужно выдавать прокатные удостоверения.

Лантратова также заявила, что в некоторых компьютерных играх «детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей», поэтому государству стоит активнее привлекать родителей к повышению компьютерной грамотности.