$80.06+0.0985.90-0.02

В Госдуме предложили выпускать видеоигры в России так же, как фильмы в кинотеатрах

Заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в ходе пленарного заседания предложила приравнять распространение видеоигр к фильмам. Её слова передаёт РИА Новости.

В Госдуме предложили выдавать видеоиграм аналог прокатного удостоверения
© Чемпионат.com

Депутат видит решение в выдаче прокатных удостоверений перед релизом игр — такие документы от Министерства культуры должны получать фильмы перед показом в российских кинотеатрах.

Для распространения на территории России играм, как и кино, нужно выдавать прокатные удостоверения.

Лантратова также заявила, что в некоторых компьютерных играх «детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей», поэтому государству стоит активнее привлекать родителей к повышению компьютерной грамотности.

В ноябре Яна Лантратова представила список игр с «пропагандой ЛГБТ», куда, помимо прочего, попали Assassin's Creed, Apex Legends и Divinity: Original Sin 2. Позже оказалось, что при его составлении депутат просто использовала статью из Сети.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий