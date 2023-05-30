Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки для Silent Hill 3, заодно представив ролик об актёрах проекта.

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Партию Хизер Мэйсон исполнила Мария Иващенко, Владимир Антоник сыграл Дугласа Картланда, Ольга Зубкова подарила голос Клаудии Вульф, а Иван Чабан — Винсенту Смиту. Послушать примеры озвучки и узнать детали про остальных участников можно в тематическом видео.

Авторы озвучки признались, что весь проект успел знатно «потрепать» им нервы, иронично отметив, что «зима затянулась до мая».