Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки для Silent Hill 3
Студия GamesVoice объявила о релизе русской озвучки для Silent Hill 3, заодно представив ролик об актёрах проекта.
Партию Хизер Мэйсон исполнила Мария Иващенко, Владимир Антоник сыграл Дугласа Картланда, Ольга Зубкова подарила голос Клаудии Вульф, а Иван Чабан — Винсенту Смиту. Послушать примеры озвучки и узнать детали про остальных участников можно в тематическом видео.
Авторы озвучки признались, что весь проект успел знатно «потрепать» им нервы, иронично отметив, что «зима затянулась до мая».
GamesVoice отвечает и за озвучку Hogwarts Legacy, а ещё недавно она выпустила свою версию перевода для Half Life Alyx. Кроме того, авторы уже успели собрать свыше миллиона рублей на русскую версию Star Wars Jedi: Survivor и представили дублированный трейлер Alan Wake 2.