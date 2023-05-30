Объявлено, когда выйдет новая игра по "Терминатору"

Релиз Terminator Dark Fate Defiance состоится зимой 2023 года
Авторы стратегии в реальном времени Terminator: Dark Fate – Defiance сообщили, что релиз игры состоится зимой 2023 года.
Действие проекта, основанного на «Тёмных судьбах», расскажет о борьбе между человечеством и машинами в мрачной версии будущего. При этом у игры будет свой сюжет без появления знакомых героев уровня Джона Коннора, хотя, правда, без участия T-800 дело не обойдётся.
Игроку в роли лейтенанта Алекса Чёрча потребуется собрать последние силы военной обороны, чтобы дать отпор Терминаторам — параллельно в этом помогут будущие участники Сопротивления. При этом в игре не будет постройки своей базы — пользователь путешествует по карте и заменяет свои войска разнообразными юнитами.
Найти дополнительных союзников можно будет с помощью выполнения разных заданий и миссий, причём решения, принятые в рамках этих задач, не пройдут незамеченными. Кроме того, уже в 19:00 МСК разработчики должны представить свежий геймплей новинки, которую создают для PC.