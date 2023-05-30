Объявлено, когда выйдет новая игра по "Терминатору"

Авторы стратегии в реальном времени Terminator: Dark Fate – Defiance сообщили, что релиз игры состоится зимой 2023 года.

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Действие проекта, основанного на «Тёмных судьбах», расскажет о борьбе между человечеством и машинами в мрачной версии будущего. При этом у игры будет свой сюжет без появления знакомых героев уровня Джона Коннора, хотя, правда, без участия T-800 дело не обойдётся.

Игроку в роли лейтенанта Алекса Чёрча потребуется собрать последние силы военной обороны, чтобы дать отпор Терминаторам — параллельно в этом помогут будущие участники Сопротивления. При этом в игре не будет постройки своей базы — пользователь путешествует по карте и заменяет свои войска разнообразными юнитами.