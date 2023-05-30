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Как кикнуть ботов в Counter-Strike: Global Offensive: инструкция

Counter-Strike: Global Offensive, как и предыдущие версии игры, позволяет выгонять ботов из одиночных и многопользовательских матчей, если вы хост. Рассказываем, какие консольные команды для этого нужно запомнить и как ими пользоваться.

Как кикнуть ботов в Counter-Strike: Global Offensive: инструкция
© Steam

Необходимые консольные команды

  • mp_limitteams 1 — не позволяет ботам вновь присоединиться к матчу; замените переменную на 0, чтобы отключить команду.
  • bot_kick — убирает всех ботов из текущей игры.
  • mp_autoteambalance 0 — не позволяет ботам сбалансировать количество игроков в обеих командах.
  • bot_kick ct или bot_kick t — убирает всех ботов из выбранной команды.
  • bot_quota X — задает лимит на количество ботов на сервере; замените Х на желаемое число.
  • bot_kick [имя бота] — убирает бота под конкретным именем.
  • bot_kick 1 — убирает ботов конкретной сложности (от 0 до 3)

Как создать матч без ботов

  • Создайте матч в одиночном режиме.
  • Откройте консоль.
  • Введите команду mp_limitteams 1, чтобы боты не смогли заново присоединиться к игре после того, как вы кикнете их.
  • После этого введите mp_autoteambalance 0.
  • Наконец, введите bot_kick.
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