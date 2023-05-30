Сделку Microsoft и Activision Blizzard одобрили в Южной Корее

Microsoft и Activision Blizzard празднуют очередную победу — сделка компаний получила официальное одобрение со стороны южнокорейской Комиссии по справедливой торговле (KFTC).

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Согласно официальному заявлению, комиссия посчитала, что слияние не приведёт к «ощутимому риску» конкуренции на местном рынке, поэтому и приняла в данном вопросе положительное решение. Кроме того, по мнению KFTC, сделка может положительно повлиять на конкуренцию на консольном рынке.

Стоит отметить, что общая доля игр Microsoft и Blizzard на южнокорейском рынке Южной Кореи невелика. Для сравнения: рыночная доля Call of Duty во всём мире составляет от 6 до 8%, а в Южной Корее — от 0 до 2%. При это франшиза Diablo занимает одинаковую долю рынка как в мире, так и в Корее — от 0 до 2%.