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Xiaomi анонсировала сразу два недорогих монитора для любителей видеоигр

Xiaomi представила новую серию игровых мониторов — Redmi G27. Пока что в Китае.

Xiaomi анонсировала сразу два недорогих монитора для любителей видеоигр
© Gizmochina

Эти устройства отличаются разрешением экранов (1080p/1440p) и названием (G27 и G27Q). В остальном это два практически полностью одинаковых монитора.

Оба имеют диагональ в 27 дюймов с частотой обновления 165 Гц. И G27, и G27Q обладают временем отклика 1 мс, покрытием цветового пространства Delta E. Оба монитора обеспечивают глубину цвета 8 бит, а более дорогая модель также получила сертификацию VESA DisplayHDR400.

Из прочих отличий можно отметить, что Redmi G27 поставляется с простой подставкой, в то время как G27Q имеет полностью регулируемый вариант с возможностью наклона и поворота на 90 градусов.

Сообщается, что обе модели сначала выпустят на местном рынке по цене 113 и 198 долларов. Затем устройства планируется представить и на глобальном рынке.

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