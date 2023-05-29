Продажи «Ведьмака 3» превысили 50 млн копий

Студия CD Projekt RED сообщила, что количество проданных копий игры The Witcher 3 превысило отметку в 50 миллионов.

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Судя по всему, при подсчётах учитывали копии «Ведьмака 3» на всех устройствах, включая консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Примечательно, что в 2020 году суммарные продажи достигали лишь 28 млн копий, а в апреле 2022 года — около 40 млн копий. Вероятно, на рост популярности игры повлияли выход ремастер-версии «Дикой охоты» и сериала по «Ведьмаку» от Netflix.