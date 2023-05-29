Что мы знаем об Avowed: новой игре от создателей Fallout: New Vegas

Что мы знаем об Avowed: следующей игре от создателей Fallout: New Vegas
Avowed уже несколько лет остается одним из самых таинственных проектов Microsoft. Разработчики из Obsidian представили дебютный трейлер RPG от первого лица, напомнившей публике Skyrim, еще в 2020 году, и с тех пор ушли в режим радиомолчания. Портал PC Gamer собрал все, что известно об Avowed.
Когда состоится релиз Avowed
Пока разработчики ничего не говорили о том, когда выйдет Avowed. Премьерный трейлер проекта также не намекал даже на приблизительное окно релиза, и пока никто не знает, выйдет ли игра в 2023 году. Obsidian не так давно закончила работать над Grounded и Pentiment, поэтому, возможно, студия переключила ресурсы на Avowed… Но в то же время отметила, что собирается работать над продолжением Outer Worlds.
Поклонники творчества студии надеются, что новая информация о проекте появится на презентации Xbox, которая состоится 11 июня.
Какой игрой будет Avowed
Единственное, что известно об Avowed на данный момент — это тот факт, что она позиционируется как ролевая игра от первого лица. Ходят слухи, что игра позаимствует некоторые механики из Skyrim и других частей серии The Elder Scrolls. Помимо этого, согласно порталу Windows Central, сражения в Avowed также проходят от первого лица, причем игрок сможет разное оружие в обе руки. Дальний бой и магия также присутствуют.
Слухи об Avowed
Несмотря на то, что подробности Avowed пока держатся в секрете, несколько самопровозглашенных инсайдеров с источниками внутри Microsoft поделились деталями. Например, один из пользователей форума Resetera рассказал о механиках, сеттинге игры и ключевых идеях Avowed. Его слова позднее подтвердил достаточно известный информатор, который в прошлом не раз «сливал» важную подробности о проектах Microsoft в сеть.
- В Avowed будет «полностью открытый мир», который по размерам сильно превосходит Skyrim. Он также будет более густонаселенным и плотным по контенту.
- Главным сеттингом станет регион The Living Lands — северный фронтир, который еще не появлялся в серии Pillars of Eternity.
- Разработчики делают большой акцент на реакцию мира на действия игрока, освещение и ИИ-системы следующего поколения.
- Погода меняется в реальном времени.
- Редактор персонажей будет очень продвинутым и подробным.
- Планируется поддержка пользовательских модификаций.
- Мир Avowed населяет множество фракций, но они не будут похожи на те, что есть в Skyrim.
- Игрок сможет заручиться поддержкой компаньонов, однако они будут работать совсем не так, как в предыдущей RPG студии — The Outer Worlds.
- В игре будут битвы с боссами, причем в очень больших масштабах.
- Запланированы два крупных города и поселения помельче, разбросанные по карте.
- Существа и дикие животные основаны на лоре Pillars of Eternity, но разработчики добавят и новых.
- Динамическая презентация диалогов.
- Разработчики хотят сделать так, чтобы игрок смог убить абсолютно любого персонажа.
- Над игрой работает примерно 100 человек. Проект находился в разработке два года, включая семь месяцев пре-продакшена.
Как Avowed связана с Pillars of Eternity
Действие Avowed происходит где-то в мире Pillars of Eternity, но пока непонятно, как именно связаны события и персонажи двух игр. На данный момент самая популярная теория гласит, что Avowed — приквел Pillars of Eternity, рассказывающий о событиях в Аэдирской империи.