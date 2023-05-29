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Что мы знаем об Avowed: следующей игре от создателей Fallout: New Vegas

Avowed уже несколько лет остается одним из самых таинственных проектов Microsoft. Разработчики из Obsidian представили дебютный трейлер RPG от первого лица, напомнившей публике Skyrim, еще в 2020 году, и с тех пор ушли в режим радиомолчания. Портал PC Gamer собрал все, что известно об Avowed.

Что мы знаем об Avowed: новой игре от создателей Fallout: New Vegas
© Bethesda

Когда состоится релиз Avowed

Видео дня

Пока разработчики ничего не говорили о том, когда выйдет Avowed. Премьерный трейлер проекта также не намекал даже на приблизительное окно релиза, и пока никто не знает, выйдет ли игра в 2023 году. Obsidian не так давно закончила работать над Grounded и Pentiment, поэтому, возможно, студия переключила ресурсы на Avowed… Но в то же время отметила, что собирается работать над продолжением Outer Worlds.

Поклонники творчества студии надеются, что новая информация о проекте появится на презентации Xbox, которая состоится 11 июня.

Какой игрой будет Avowed

Единственное, что известно об Avowed на данный момент — это тот факт, что она позиционируется как ролевая игра от первого лица. Ходят слухи, что игра позаимствует некоторые механики из Skyrim и других частей серии The Elder Scrolls. Помимо этого, согласно порталу Windows Central, сражения в Avowed также проходят от первого лица, причем игрок сможет разное оружие в обе руки. Дальний бой и магия также присутствуют.

Bethesda

Слухи об Avowed

Несмотря на то, что подробности Avowed пока держатся в секрете, несколько самопровозглашенных инсайдеров с источниками внутри Microsoft поделились деталями. Например, один из пользователей форума Resetera рассказал о механиках, сеттинге игры и ключевых идеях Avowed. Его слова позднее подтвердил достаточно известный информатор, который в прошлом не раз «сливал» важную подробности о проектах Microsoft в сеть.

  • В Avowed будет «полностью открытый мир», который по размерам сильно превосходит Skyrim. Он также будет более густонаселенным и плотным по контенту.
  • Главным сеттингом станет регион The Living Lands — северный фронтир, который еще не появлялся в серии Pillars of Eternity.
  • Разработчики делают большой акцент на реакцию мира на действия игрока, освещение и ИИ-системы следующего поколения.
  • Погода меняется в реальном времени.
  • Редактор персонажей будет очень продвинутым и подробным.
  • Планируется поддержка пользовательских модификаций.
  • Мир Avowed населяет множество фракций, но они не будут похожи на те, что есть в Skyrim.
  • Игрок сможет заручиться поддержкой компаньонов, однако они будут работать совсем не так, как в предыдущей RPG студии — The Outer Worlds.
  • В игре будут битвы с боссами, причем в очень больших масштабах.
  • Запланированы два крупных города и поселения помельче, разбросанные по карте.
  • Существа и дикие животные основаны на лоре Pillars of Eternity, но разработчики добавят и новых.
  • Динамическая презентация диалогов.
  • Разработчики хотят сделать так, чтобы игрок смог убить абсолютно любого персонажа.
  • Над игрой работает примерно 100 человек. Проект находился в разработке два года, включая семь месяцев пре-продакшена.
Bethesda

Как Avowed связана с Pillars of Eternity

Действие Avowed происходит где-то в мире Pillars of Eternity, но пока непонятно, как именно связаны события и персонажи двух игр. На данный момент самая популярная теория гласит, что Avowed — приквел Pillars of Eternity, рассказывающий о событиях в Аэдирской империи.

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