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12 минут назад

NVIDIA представила технологию для общения с NPC голосом — они будут отвечать с помощью ИИ

Чемпионат.com

Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг во время конференции Computex 2023 представил адаптированную языковую модель ACE специально для видеоигр.

NVIDIA представила технологию для общения с NPC голосом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ожидается, что набор инструментов позволит разработчикам разнообразить общение геймеров с неигровыми персонажами. Например, они смогут использовать микрофон вместо чата или колеса диалогов, а NPC научатся реагировать на голос.

Для ответа пользователю персонажи будут применять искусственный интеллект. Ожидается, что это позволит улучшить качество диалогов, поскольку у каждого NPC будет свой характер, а не просто список скриптованных ответов. ACE также позволит улучшить лицевые анимации.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA Game Developer. Права на видео принадлежат NVIDIA.

Сегодня, 29 мая, NVIDIA также представила Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2) — улучшенную версию технологии, которая позволяет повысить чёткость картинки в играх с большим количеством резких движений.

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