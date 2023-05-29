NVIDIA представила технологию для общения с NPC голосом

Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг во время конференции Computex 2023 представил адаптированную языковую модель ACE специально для видеоигр.

Ожидается, что набор инструментов позволит разработчикам разнообразить общение геймеров с неигровыми персонажами. Например, они смогут использовать микрофон вместо чата или колеса диалогов, а NPC научатся реагировать на голос.

Для ответа пользователю персонажи будут применять искусственный интеллект. Ожидается, что это позволит улучшить качество диалогов, поскольку у каждого NPC будет свой характер, а не просто список скриптованных ответов. ACE также позволит улучшить лицевые анимации.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA Game Developer. Права на видео принадлежат NVIDIA.