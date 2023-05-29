Журналисты разделились во мнениях в обзорах на ремейк System Shock

В сети появились рецензии журналистов на ремейк System Shock, который выходит уже завтра, 30 мая. В целом, критики тепло встретили игру, но пожаловались на некоторые недостатки, связанные с устаревшими идеями. Версия для PC получила 73 балла на Metacritic на основе 30 рецензий.

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Портал TheGamer поставил 80 баллов назвал ремейк верным оригиналу, но чувствующимся современной игрой, а к минусам был отнесён слабый искусственный интеллект врагов. Автор Checkpoint Gaming выставил 55 баллов и пожаловался на элементы из старых игр: отсутствие «ведения за руку», в моментах завышенная сложность и необходимость возвращаться в предыдущие локации.

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Журналист StopGame пришёл к выводу, что для System Shock больше подошёл бы ремейк в духе Resident Evil 2, где была с нуля переделана оригинальная игра. Рецензент учёл большое количество вышедших за последние годы игр в жанре immersive-sim и посчитал, что до максимальной оценки ремейк не дотягивает, но заслуживает того, чтобы с ним ознакомились все любители жанра.

Автор SnackNews считает, что оригинальная игра уже морально устарела, но ремейк от Nightdive смог сохранить большую часть успешных идей и избавился от многих архаичных проблем. Одной из главных проблем была названа совместимость с геймпадами — журналист надеется, что к релизу на консолях управление станет удобнее.

Рецензент портала mmorpg заявил, что ремейк System Shock не стоит рекомендовать всем подряд, но фанаты оригинала полюбят новинку от Nightdive. Автор считает, что разработчикам стоило бы уделить больше времени проработке оружия, но от проблем спасает детальная настройка сложности. Рецензент считает, что в ремейке есть масса хороших моментов, которые можно реализовать в продолжении франшизы.

Автор DualShockers отнёсся к ремейку без особого энтузиазма. По его мнению, хоть System Shock и сыграла важную роль в развитии видеоигр, но попытки придерживаться дизайна оригинала сделали ремейк устаревшим. Зато была похвалена техническая стабильность, а жуткое звуковое оформление назвали изюминкой. В итоге рецензент пришёл к выводу, что игра понравится любителям оригинала и тем, кто поддерживал проект на Kickstarter.