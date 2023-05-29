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Team Liquid с двумя россиянами в составе выиграла главную европейскую лигу по Valorant

Европейский состав Team Liquid по Valorant, куда входят российские киберспортсмены Игорь Redgar Власов и Аяз nAts Ахметшин, стал чемпионом VALORANT Champions Tour 2023: EMEA League — главной франшизной лиги по шутеру от Riot Games в европейском регионе.

Team Liquid с двумя россиянами в составе выиграла главную европейскую лигу по Valorant
© Чемпионат.com

В финале «жидкие» переиграли Fnatic с ещё одним россиянином — Тимофеем Chronicle Хромовым. Решающая серия завершилась со счётом 3:1 в пользу Team Liquid (11:13, 14:12, 13:6, 13:11).

Третье место заняла турецкая FUT Esports, четвёртое — Natus Vincere. В середине июля квартет представит Европу на глобальном чемпионате Valorant Masters в Токио с призовым фондом $ 1 млн.

При этом Liquid и Fnatic, а также бразильская LOUD и Paper Rex из Сингапура начнут турнир со стадии плей-офф, а остальные призёры региональных лиг — с группового этапа.

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