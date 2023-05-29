Twitch увеличит цену на подписку Turbo в России в два с половиной раза

Стриминговая платформа Twitch объявила о повышении цен на подписку Turbo. Изменения коснутся сразу 33 стран, включая США, Канаду и Россию. Новая ценовая политика вступит в силу в сентябре 2023 года.

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Так, россияне станут платить за подписку в два с половиной раза больше — 313 рублей вместо 130. В США цена подписки поднимется на $ 3 — с $ 8,99 до $ 11,99. С полным списком обновлённых цен можно ознакомиться на официальном сайте Twitch.