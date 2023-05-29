Во время компьютерной выставки в Тайбэе в 2023 году компания ASUS продемонстрировала видеокарту GeForce RTX 4070, не требующую внешнего источника питания, с использованием фирменного интерфейса.

Карта также поставляется с переключателем, который позволяет переключаться между «производительным» и «тихим» режимами. Стоит отметить, что хотя на задней панели этой видеокарты слово «Мегалодон» указано в кавычках, Asus четко заявила, что это не конечный бренд карты.