ASUS продемонстрировала видеокарту GeForce RTX 4070, не требующую внешнего источника питания
Во время компьютерной выставки в Тайбэе в 2023 году компания ASUS продемонстрировала видеокарту GeForce RTX 4070, не требующую внешнего источника питания, с использованием фирменного интерфейса.
Карта также поставляется с переключателем, который позволяет переключаться между «производительным» и «тихим» режимами. Стоит отметить, что хотя на задней панели этой видеокарты слово «Мегалодон» указано в кавычках, Asus четко заявила, что это не конечный бренд карты.
Самое интересное в этой видеокарте то, что помимо стандартного слота PCIe Gen 4.0 x16, она также имеет фирменный интерфейс, подключаемый к печатной плате, который может обеспечивать мощность до 600 Вт, он похож на видеокарты AMD Radeon Pro для систем Apple Mac Pro.