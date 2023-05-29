Жёсткая критика игроков заставила Blizzard изменить правила «гонки» в Diablo 4

Огромная волна критики со стороны игроков заставила Blizzard изменить собственные правила «гонки» в Diablo 4.

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Речь идёт о тематическом событии, где пользователям потребуется как можно быстрее заработать 100 уровней в хардкорном режиме с опцией перманентной смерти. Первым 1000 победителям не только вручат титул «Закалённый чемпион», но ещё их увековечат на статуе Лилит в главном офисе Blizzard.

Проблема заключается в том, что многие СМИ и блогеры успели оценить игру до официального релиза, а кто-то и вовсе прошёл её от начала до конца. И фанаты посчитали, что это даёт им несправедливое преимущество в той самой «гонке».

Гнев пользователей попытался усмирить геймдиректор Род Фергюссон, отметив, что прогресс таких игроков был удалён, но это не остановило поток критики. И теперь Blizzard всё-таки изменила правила мероприятия — те, кто играл в предрелизную версию Diablo 4 в мае, больше не могут в нём участвовать.

Многие посчитали изменение справедливым, хотя кому-то показалось, что подобное событие можно было бы включить в 1 сезон проекта — так бы и обычные игроки успели ознакомиться с новинкой на уровне блогеров. Но Blizzard вряд ли будет менять правила ещё раз.