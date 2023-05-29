Sony и Nintendo проведут свои новые презентации до конца года — Kotaku

PlayStation и Nintendo могут готовить новые презентации игр в этом году
Один из журналистов Kotaku, ссылаясь на свои источники, сообщил о том, что и PlayStation, и Nintendo готовят дополнительные игровые презентации в этом году.
Он попросил всех «следить за развитием событий в ближайшие недели и месяцы», намекая, судя по всему, на то, что компании могут раскрыть свои планы уже в скором времени. Кстати, о новой презентации PlayStation в этом году рассказал и другой инсайдер, бывший журналист IGN Колин Мориарти.
При этом многие пользователи отметили, что до конца 2023 года остаётся ещё семь месяцев, поэтому было бы странно, если бы PlayStation или Nintendo не провели дополнительные шоукейсы.
Напомним, что несколько дней назад прошло свежее шоу PlayStation, где показали трейлеры Dragon's Dogma 2, Alan Wake 2, «Человека-паука 2», Assassin's Creed Mirage, а также новую игру авторов Destiny и ремейк Metal Gear Solid 3.