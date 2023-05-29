Инсайдеры сообщили о скорых новостях по играм Silent Hill
Сразу два инсайдера сообщили о том, что в скором времени игроков могут ждать долгожданные новости по играм Silent Hill.
Первым инсайдером оказалась ведущая Silent Hill Transmission Селина. Она не раскрывала подробностей, но намекнула на то, что Konami действительно может скоро поделиться новостями по будущим играм франшизы. И, возможно, уже в этом месяце.
Второй инсайдер — известный DuskGolem. По его словам, Konami должна скоро показать свежие трейлеры сразу трёх проектов: ремейка Silent Hill 2, Silent Hill: Townfall и Silent Hill: Ascension. При этом первый трейлер должны представить до июня, ещё до Summer Game Fest 2023.
Сам DuskGolem якобы уже посмотрел трейлеры и остался под приятным впечатлением. Он отметил отличное художественное направление ремейка, интересный вид Townfall и великолепную графику Ascension.