Инсайдеры сообщили о скорых новостях по играм Silent Hill

Сразу два инсайдера сообщили о том, что в скором времени игроков могут ждать долгожданные новости по играм Silent Hill.

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Первым инсайдером оказалась ведущая Silent Hill Transmission Селина. Она не раскрывала подробностей, но намекнула на то, что Konami действительно может скоро поделиться новостями по будущим играм франшизы. И, возможно, уже в этом месяце.

Второй инсайдер — известный DuskGolem. По его словам, Konami должна скоро показать свежие трейлеры сразу трёх проектов: ремейка Silent Hill 2, Silent Hill: Townfall и Silent Hill: Ascension. При этом первый трейлер должны представить до июня, ещё до Summer Game Fest 2023.