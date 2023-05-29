Актер Райан Гослинг прибыл в мир Atomic Heart

Автор YouTube-канала Рыжая Шевелюра опубликовал свежий ролик по Atomic Heart. В этот раз он «отправил» во внутриигровой мир известного актёра Райана Гослинга.

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В Atomic Heart Гослинг предстаёт не только в меланхоличном образе, как это было в The Elder Scrolls V: Skyrim — здесь он принимает участие в некоторых активностях и даже успевает пообщаться с несколькими персонажами. Как отмечает Рыжая Шевелюра, в создании ролика использовались кадры из фильмов «Драйв» и «Бегущий по лезвию 2049».

Кстати, до Гослинга в мире Atomic Heart успели «побывать» ведущие «Следствия вели...» Леонид Каневский и «В мире животных» Николай Дроздов.