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Актёр Райан Гослинг прибыл в мир Atomic Heart

Автор YouTube-канала Рыжая Шевелюра опубликовал свежий ролик по Atomic Heart. В этот раз он «отправил» во внутриигровой мир известного актёра Райана Гослинга.

Актер Райан Гослинг прибыл в мир Atomic Heart
© Youtube

В Atomic Heart Гослинг предстаёт не только в меланхоличном образе, как это было в The Elder Scrolls V: Skyrim — здесь он принимает участие в некоторых активностях и даже успевает пообщаться с несколькими персонажами. Как отмечает Рыжая Шевелюра, в создании ролика использовались кадры из фильмов «Драйв» и «Бегущий по лезвию 2049».

Кстати, до Гослинга в мире Atomic Heart успели «побывать» ведущие «Следствия вели...» Леонид Каневский и «В мире животных» Николай Дроздов.

Что до самой Atomic Heart, то она, напомним, доступна на РС, PlayStation и Xbox. Мнения критиков о проекте разделились, но в целом его приняли тепло.

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