Геймер воссоздал Fallout 2 на Unreal Engine 5
Энтузиаст под ником Anil ISBILIR воссоздал локацию Кламат из Fallout 2 на Unreal Engine 5. В проекте он задействовал современные технологии, включая освещение Lumen и SSAO. Он также использовал модели Quixel Megascans с минимальной обработкой.
У фаната получилась правдоподобная копия локации, которую явно хотели бы посетить все поклонники Fallout 2. Вероятно, при должном опыте, времени и ресурсах можно было бы довести картинку до фотореализма, но даже так игра смотрится неплохо.
Что касается Fallout 5, то выйдет она нескоро. Bethesda собирается заняться игрой после релиза Starfield и The Elder Scrolls 6. Первая ожидается в сентябре 2023 года, а у второй нет даже примерных сроков выпуска. Заглавное фото: Fallout