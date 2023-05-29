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Геймер воссоздал Fallout 2 на Unreal Engine 5

Энтузиаст под ником Anil ISBILIR воссоздал локацию Кламат из Fallout 2 на Unreal Engine 5. В проекте он задействовал современные технологии, включая освещение Lumen и SSAO. Он также использовал модели Quixel Megascans с минимальной обработкой.

Геймер воссоздал Fallout 2 на Unreal Engine 5
© Cq.ru

У фаната получилась правдоподобная копия локации, которую явно хотели бы посетить все поклонники Fallout 2. Вероятно, при должном опыте, времени и ресурсах можно было бы довести картинку до фотореализма, но даже так игра смотрится неплохо.

Что касается Fallout 5, то выйдет она нескоро. Bethesda собирается заняться игрой после релиза Starfield и The Elder Scrolls 6. Первая ожидается в сентябре 2023 года, а у второй нет даже примерных сроков выпуска. Заглавное фото: Fallout

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