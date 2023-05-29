Батарея Sony Project Q может быть рассчитана на 3-4 часа работы

На этой неделе Sony провела своё шоу и анонсировала устройство Project Q для дистанционного воспроизведения игр с PS5. Том Хендерсон, отмечавший, что Project Q выйдет в середине или конце ноября, поделился сведениями о работе устройства.

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По данным инсайдера, батарея Project Q рассчитана на 3-4 часа работы. Хендерсон полагает, что устройство ждёт успех в продажах только при относительно низкой стоимости. Например, меньше $200.

Так или иначе, Sony пока не называет цену Project Q. Но этой и другой информацией об устройстве должны поделиться в ближайшем будущем.