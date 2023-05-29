Батарея Sony Project Q может быть рассчитана на 3-4 часа работы

Батарея устройства Sony Project Q может быть рассчитана на 3-4 часа работы
На этой неделе Sony провела своё шоу и анонсировала устройство Project Q для дистанционного воспроизведения игр с PS5. Том Хендерсон, отмечавший, что Project Q выйдет в середине или конце ноября, поделился сведениями о работе устройства.
По данным инсайдера, батарея Project Q рассчитана на 3-4 часа работы. Хендерсон полагает, что устройство ждёт успех в продажах только при относительно низкой стоимости. Например, меньше $200.
Так или иначе, Sony пока не называет цену Project Q. Но этой и другой информацией об устройстве должны поделиться в ближайшем будущем.
Напомним, что Project Q обладает 8-дюймовым ЖК-экраном, разрешением до 1080p и 60 FPS, а также всеми функциями контроллера DualSense.