Назван год выхода официальной настолки Metal Gear Solid

Официальная настолка Metal Gear Solid выйдет в 2024 году
В 2021 году издательство IDW Games отказалось выпускать официальную настольную игру Metal Gear Solid. Дизайнер Эмерсон Мацуучи сразу пообещал найти нового партнёра для выпуска проекта. Он искал издателя целых два года, и в итоге нашёл студию CMON, которая взялась курировать настолку.
В Metal Gear Solid: The Board Game пользователи смогут играть за Солида Снейка, Мерил Сильверберг, Грея Фокса и Хэла «Отакона» Эммериха. Всего будет представлено 6 миссий с сюжетной кампанией, которая поделена на 14 заданий.
Видео доступно на YouTube-канале CMON. Права на видео принадлежат CMON.
Игру уже можно предзаказать на официальном сайте CMON за $ 100. Настолку обещают выпустить в мае 2024 года.