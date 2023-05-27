Назван год выхода официальной настолки Metal Gear Solid

В 2021 году издательство IDW Games отказалось выпускать официальную настольную игру Metal Gear Solid. Дизайнер Эмерсон Мацуучи сразу пообещал найти нового партнёра для выпуска проекта. Он искал издателя целых два года, и в итоге нашёл студию CMON, которая взялась курировать настолку.

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В Metal Gear Solid: The Board Game пользователи смогут играть за Солида Снейка, Мерил Сильверберг, Грея Фокса и Хэла «Отакона» Эммериха. Всего будет представлено 6 миссий с сюжетной кампанией, которая поделена на 14 заданий.

Трейлер настольной игры Metal Gear Solid

Видео доступно на YouTube-канале CMON. Права на видео принадлежат CMON.