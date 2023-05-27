Стартовал набор игроков на скорый тест Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios уже принимает заявки на участие в стресс-тесте файтинга Mortal Kombat 1. Тестирование пройдёт на консолях Xbox Series и PlayStation 5. Чтобы игрокам из России подать заявку, нужно иметь аккаунт WB Games и подключённый VPN. Записаться можно по этой ссылке.