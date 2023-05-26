Авторы The Lord of the Rings: Gollum извинились за ужасное качество своей игры

Мы приносим искренние извинения за то, что у многих из вас остались неутешительные впечатления от The Lord of the Rings: Gollum после её выхода. Мы признаём и глубоко сожалеем, что игра не оправдала ожиданий, которые возлагали мы или наше преданное комьюнити. Пожалуйста, примите наши искренние извинения.