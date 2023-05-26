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Авторы The Lord of the Rings: Gollum извинились за ужасное качество своей игры

The Lord of the Rings: Gollum жёстко раскритиковали все — и критики, и игроки. Студия Daedalic Entertainment, которая разработала это противоречивое приключение по вселенной «Властелин колец», прилюдно извинилась за то, что игра не оправдала ожиданий аудитории.

Авторы The Lord of the Rings: Gollum извинились за ужасное качество своей игры
© Чемпионат.com

Мы приносим искренние извинения за то, что у многих из вас остались неутешительные впечатления от The Lord of the Rings: Gollum после её выхода. Мы признаём и глубоко сожалеем, что игра не оправдала ожиданий, которые возлагали мы или наше преданное комьюнити. Пожалуйста, примите наши искренние извинения.

Авторы также заявили, что завтра, 27 мая, многострадальная The Lord of the Rings: Gollum получит новый патч. Разработчики обещают довести техническое состояние игры до ума апдейтами, которые будут выходить в будущем.

The Lord of the Rings: Gollum ругают за ужасную оптимизацию, устаревшую графику, недоработанный сюжет и однообразный геймплей. На агрегаторе Metacritic у тайтла всего 38 баллов из 100 на PS5, а у версии для ПК — 43 из 100. Игру критики оценили ниже в том числе противоречивых Redfall и Crime Boss. Приключение Голлума на данный момент стало самым низкооценённым проектом 2023 года.

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