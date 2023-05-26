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Авторы провальной Gollum могут делать новую игру во вселенной «Властелина колец»

The Lord of the Rings: Gollum получила низкие оценки и встретилась с серьёзной критикой журналистов. Несмотря на это, студия Daedalic Entertainment уже может делать новую игру во вселенной «Властелина колец».

Авторы провальной Gollum могут делать новую игру по «Властелину колец»
© Игромания.ру

Об этом сообщает немецкое издание, пожаловавшееся на ситуацию с качеством Gollum и вложенными в разработку средствами. Подробностей о тематике практически нет, но игроки вновь возьмут на себя роль персонажа, от лица которого ещё не было рассказано важных историй. Отмечено, что можно будет открывать совершенно новые регионы, а на события в мире будут влиять роль и способности главного героя.

Разработка ведётся с июня 2022 года, а релиз намечен на конец августа 2024 года. Учитывая постоянные переносы Gollum, верится в столь быстрый выход с трудом. Министерство экономики внесло свыше 2 млн евро в создание игры, что стало шестым по величине грантом с 2019 года.

А Amazon Games работает над крупной MMO по вселенной «Властелина колец». Авторы хотят сделать её крупнейшей игрой в жанре.

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