Сэм Лейк рассказал про разные версии Alan Wake 2 и важность новой героини

Сэм Лейк, который лично покажет игровой процесс Alan Wake 2 на Summer Game Fest, дал развёрнутое интервью. В нём он затронул различные аспекты будущей игры, включая важность героини, ставшей полноценным вторым персонажем, а также трудности в подборе правильной идеи для сиквела.

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Идея с несколькими героями появилась у Remedy «несколько версий назад» — за 13 лет разработки было много итераций игры. Авторы хотят сделать амбициозную историю, поэтому наличие нескольких точек зрения стало очень важным аспектом. Лейк сказал, что Сага Андерсон является настолько же важным героем, как и Алан Уэйк.

Многие фанаты были шокированы тем, что большое место в истории займёт Сага. Лейк сказал, что стоит лишь сесть за игру, как сразу становится понятна причина такого решения: «Алану нужна Сага, а Саге нужен Алан. И это главное, что поймут поклонники, когда увидят ее». Также Сага поможет менять тон повествования с хоррора на детективные расследования.

Сэм рассказал, что текущая итерация Alan Wake 2 является самой мрачной из тех, что были придуманы за годы разработки. Авторы также поставили себе самую амбициозную цель для развития вселенной Remedy. Несмотря на это, будущая новинка станет хорошей точкой входа для незнакомых с первой частью игроков.