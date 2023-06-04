Что такое лор (lore) в играх и как его придумывают

Сюжет в видеоиграх уже давно стал таким же важным элементом, как в фильмах, книгах, комиксах и любых других формах медиа. Однако игры, в отличие от них, часто делают акцент не только на прямое повествование, но и на так называемый «лор» — мы решили рассказать, что это такое и привести пару примеров.

© Steam

Что такое лор и чем он отличается от сюжета

Видео дня

Практически в каждой популярной игре в том или ином виде присутствует сюжет. Многие разработчики рассказывают историю при помощи диалогов, кинематографических сцен, интерактивных сегментов и других средств. Повествование зачастую выступает ключевым элементом игры, поэтому студии прилагают большие усилия, чтобы игроки четко понимали, что именно происходит на экране в каждый момент времени.

Лор — это фоновая информация, не обязательная для понимания сюжета. Она не связана с повествованием напрямую, но способна придать сценарию контекст за счет интересных деталей. Например, подробностей об устройстве игрового мира, его культуре, традициях, народах и тому подобному. Игрок вряд ли пропустит нечто важное, если не обратит внимания на эти мелочи, однако знание лора часто помогает дополнительному погружению в сюжет. Иными словами, в центре внимания всегда стоит сюжет, но «пустое» пространство вокруг него заполняет именно лор.

Steam

Примеры игрового лора

На самом деле, за примерами использования игрового лора совершенно не придется глубоко закапываться. Прелесть фоновой информации в том, что она есть даже в тех проектах, где нет сюжета или повествования в привычном понимании слова.

Скажем, в Apex Legends каждый играбельный персонаж обладает собственной предысторией, которая объясняет, как они попали в кровавый спорт и чего надеются добиться. Причем разработчики приурочивают к релизу каждой легенды отдельный трейлер, который рассказывает о персонаже побольше. Нужно ли знать такие детали? Конечно нет, но многие игроки готовы «мейнить» персонажа просто из-за того, что им нравится лор. Даже в Team Fortress 2 каждый наемник имеет собственную предысторию, из которой можно узнать, например, что Пулеметчик в свободное время — доктор литературоведческих наук.

Steam

Среди известных разработчиков признанным мастером игрового лора считается студия FromSoftware. Серия Souls еще со времен Demon Souls полагается именно на фоновую информацию, однако более актуальным примером послужит Elden Ring. Сам по себе сюжет игры прост: главный герой пребывает в Междуземье, чтобы одолеть бывших властителей королевства, восстановить Кольцо и стать новым Повелителем. Игра не раскрывает слишком много деталей, не злоупотребляет анимированными сценами или диалогами — по факту, до финальных титров можно дойти, совершенно не обращая внимания на повествование.