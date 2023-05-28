Как настроить радар в Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive позволяет тонко настроить интерфейс при помощи персональных файлов конфигурации — в том числе и разные параметры радара. Рассказываем, какие консольные команды нужны для настройки радара и как ими пользоваться.
Фото: SteamSteam
cl_hud_radar_scale [0.8-1.3] — меняет размер радара. Среди многих игроков популярно значение 1, т.к. он помогает получать больше информации, не слишком загораживая обзор.
cl_radar_scale [0.25-1] — меняет размер самой карты на радаре. Чем больше значение, тем сильнее приближается изображение. 0.37 станет оптимальным вариантом — он позволяет извлекать максимум информации на важных опорных точках.
сl_radar_always_centered [0-1] — включает или отключает центрирование радара, т.е. помещает изображение карты в центр радара.
cl_radar_rotate [0-1] — включает или отключает вращение карты относительно игрока.
cl_radar_icon_scale_min [0.4-1] — меняет размер точек на радаре.