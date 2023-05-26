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GamesVoice выпустила русскую озвучку Half Life Alyx

Несколько дней назад GamesVoice объявила о завершении работы над русской озвучкой Half-Life: Alyx и поделилась роликом из начала прохождения.

Вышла русская озвучка Half-Life: Alyx
© Игромания.ру

И вот, наконец, состоялся выход долгожданной локализации, а это значит, что пора вернуться на улицы Сити-17 в сопровождении знаковых для серии голосов. Озвучка, которую можно найти здесь, доступна как в виде отдельного установщика, так и в качестве модификации в Мастерской Steam.

В честь релиза GamesVoice выпустила свежее видео, которое напоминает о касте проекта и позволяет услышать некоторые примеры озвученных реплик. Напомним список актёров:

  • Анна Киселёва — Аликс Вэнс;
  • Дмитрий Филимонов — Рассел;
  • Александр Груздев — Илай Вэнс;
  • Владислав Копп — Вортигонты;
  • Никита Прозоровский — G-Man;
  • Михаил Мартьянов — Ларри;
  • Жанна Никонова — Голос Патруля Альянса;
  • Мария Фортунатова — Неизвестная учёная;
  • Юлия Горохова — Ольга;
  • Алексей Гнеушев — Комбайны;
  • Илья Исаев — Комбайны;
  • Сергей Пономарёв — Комбайны;
  • Сергей Казаков — Комбайны;
  • Михаил Георгиу — Дрон Рассела.

В настоящее время GamesVoice трудится над русской локализацией Star Wars Jedi: Survivor и недавно показала дневник озвучивания Hogwarts Legacy. А вот над русской озвучкой Starfield команда вряд ли будет работать.

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