Вышла русская озвучка Half-Life: Alyx

Несколько дней назад GamesVoice объявила о завершении работы над русской озвучкой Half-Life: Alyx и поделилась роликом из начала прохождения.

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И вот, наконец, состоялся выход долгожданной локализации, а это значит, что пора вернуться на улицы Сити-17 в сопровождении знаковых для серии голосов. Озвучка, которую можно найти здесь, доступна как в виде отдельного установщика, так и в качестве модификации в Мастерской Steam.

В честь релиза GamesVoice выпустила свежее видео, которое напоминает о касте проекта и позволяет услышать некоторые примеры озвученных реплик. Напомним список актёров:

Анна Киселёва — Аликс Вэнс;

Дмитрий Филимонов — Рассел;

Александр Груздев — Илай Вэнс;

Владислав Копп — Вортигонты;

Никита Прозоровский — G-Man;

Михаил Мартьянов — Ларри;

Жанна Никонова — Голос Патруля Альянса;

Мария Фортунатова — Неизвестная учёная;

Юлия Горохова — Ольга;

Алексей Гнеушев — Комбайны;

Илья Исаев — Комбайны;

Сергей Пономарёв — Комбайны;

Сергей Казаков — Комбайны;

Михаил Георгиу — Дрон Рассела.