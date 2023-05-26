Вышла русская озвучка Half-Life: Alyx

GamesVoice выпустила русскую озвучку Half Life Alyx
Несколько дней назад GamesVoice объявила о завершении работы над русской озвучкой Half-Life: Alyx и поделилась роликом из начала прохождения.
И вот, наконец, состоялся выход долгожданной локализации, а это значит, что пора вернуться на улицы Сити-17 в сопровождении знаковых для серии голосов. Озвучка, которую можно найти здесь, доступна как в виде отдельного установщика, так и в качестве модификации в Мастерской Steam.
В честь релиза GamesVoice выпустила свежее видео, которое напоминает о касте проекта и позволяет услышать некоторые примеры озвученных реплик. Напомним список актёров:
- Анна Киселёва — Аликс Вэнс;
- Дмитрий Филимонов — Рассел;
- Александр Груздев — Илай Вэнс;
- Владислав Копп — Вортигонты;
- Никита Прозоровский — G-Man;
- Михаил Мартьянов — Ларри;
- Жанна Никонова — Голос Патруля Альянса;
- Мария Фортунатова — Неизвестная учёная;
- Юлия Горохова — Ольга;
- Алексей Гнеушев — Комбайны;
- Илья Исаев — Комбайны;
- Сергей Пономарёв — Комбайны;
- Сергей Казаков — Комбайны;
- Михаил Георгиу — Дрон Рассела.
В настоящее время GamesVoice трудится над русской локализацией Star Wars Jedi: Survivor и недавно показала дневник озвучивания Hogwarts Legacy. А вот над русской озвучкой Starfield команда вряд ли будет работать.