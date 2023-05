Новая Alone in the Dark выйдет 25 октября

Издатель THQ Nordic и разработчики из студии Pieces Interactive показали геймплей новой части Alone in the Dark и подробнее про неё рассказали. Также стало известно, что двух главных героев сыграли Джоди Комер, известная по сериалу «Убивая Еву», и Дэвид Харбор, известный по «Очень странным делам».