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18 минут назад

В Phantom Blade Zero будет полуоткрытый мир и сюжетная кампания на 40 часов

Игромания.руиещё 1

В ходе недавней презентации PlayStation Showcase китайская студия S-Game представила свой будущий проект, ролевой боевик Phantom Blade Zero. А теперь в сессии вопросов и ответов рассказала больше подробностей о том, что ждёт игроков.

В Phantom Blade Zero будет полуоткрытый мир и сюжетная кампания на 40 часов
Фото: igromania.ruigromania.ru

До сих пор S-Game выпускала в основном мобильные игры, в том числе серии Phantom Blade. Так что Phantom Blade Zero — первый крупный её проект, и его разработчики считают духовным перерождением своей самой первой игры, Rainblood: Town of Death.

Действие Phantom Blade Zero будет происходить в фантастическом мире, в котором китайские боевые искусства сочетаются со стимпанком и оккультизмом. Наш герой — элитный убийца, работающий на таинственную организацию «Орден» и обвинённый в убийстве патриарха. После гибели Соул возвращается к жизни на 66 дней, и за это время он должен найти истинного виновного.

Прохождение сюжетной кампании займёт около 30-40 часов, но в игре будут и побочные квесты, и масса контента для высоких уровней, включая битвы с боссом и многопользовательские подземелья. Огромного открытого мира не будет, но некоторые его элементы включены в локации игры.

Разработчики уверяют, что в представленном трейлере показан реальный игровой процесс, разве что изменены ракурсы и добавлены эффекты. Для боевой системы студия адаптирует созданную ей систему Combo Chain, позволяющую выстраивать сложные цепочки комбо, используя всего две кнопки.

В настоящее время не определены сроки выпуска Phantom Blade Zero. Ранняя концепция была создана в 2017 году, но фактическая разработка началась лишь в начале 2022 года, и над игрой работает небольшая команда всего из 2-3 человек.

У S-Game пока нет никаких эксклюзивных соглашений, и она планирует выпустить игру одновременно на нескольких платформах.

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