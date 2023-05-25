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35 минут назад

Assassin's Creed Mirage не выйдет в Steam

Чемпионат.com

Ubisoft официально объявила, что приключенческий экшен Assassin's Creed: Mirage не выйдет на платформе Steam. На ПК игра будет доступна только в Epic Games Store и в цифровом магазине Ubisoft. При этом французская компания не уточнила, станет ли игра доступна на площадке Valve по прошествии какого-то времени.

Assassin's Creed Mirage не выйдет в Steam
Фото: UBISOFTUBISOFT

Напомним: Assassin's Creed Valhalla тоже не сразу вышла в Steam, но в итоге игра до цифрового магазина всё-таки добралась.

Assassin's Creed: Mirage выйдет 12 октября 2023 года. Ожидается, что релиз будет доступен на всех основных платформах — ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S. На недавно прошедшей презентации PlayStation Showcase разработчики впервые показали игровой процесс.

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