Assassin's Creed Mirage не выйдет в Steam

Ubisoft официально объявила, что приключенческий экшен Assassin's Creed: Mirage не выйдет на платформе Steam. На ПК игра будет доступна только в Epic Games Store и в цифровом магазине Ubisoft. При этом французская компания не уточнила, станет ли игра доступна на площадке Valve по прошествии какого-то времени.

Фото: UBISOFT UBISOFT

Напомним: Assassin's Creed Valhalla тоже не сразу вышла в Steam, но в итоге игра до цифрового магазина всё-таки добралась.