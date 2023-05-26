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В Steam началась бесплатная раздача стратегии Warhammer 40 000: Gladius — Relics of War

В Steam стартовала акция с бесплатной раздачей пошаговой стратегии Warhammer 40 000: Gladius — Relics of War — до 1 июня 20:00 по МСК. Предложение актуально и в российском регионе. В игре есть поддержка русских субтитров и интерфейса.

В Steam бесплатно раздают Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War
© Игромания.ру

Отметим, что в бесплатной версии Warhammer 40 000: Gladius – Relics of War нет возможности получить коллекционные карточки Steam, а все DLC продаются отдельно. К счастью, в настоящее время на дополнения действуют скидки.

Warhammer 40 000: Gladius – Relics of War погрузит игроков в мир террора и насилия. Четыре фракции будут участвовать в жестокой войне за господство над ресурсами планеты Гладиус Прайм, на которой когда-то царил мир.

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