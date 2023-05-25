Стало известно, когда выйдет портативная Project Q

Известный инсайдер Том Хендерсон, который заранее раскрыл детали портативной Project Q, работающей в связке с PlayStation 5, уточнил дату релиза устройства. Напомним, что официальный анонс состоялся в рамках презентации PlayStation Showcase.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

О появлении Project Q на рынке осенью Хендерсон рассказывал ещё в прошлом месяце, но теперь он уточнил, что устройство можно ждать в середине или конце ноября. Также инсайдер напомнил, что облачный гейминг доступен не будет, зато с помощью Remote Play можно проходить игры, установленные на своей консоли.

Сообщается, что Project Q порадует геймеров 8-дюймовым ЖК-экраном, разрешением до 1080p и 60 FPS, а также всеми функциями беспроводного контроллера DualSense: адаптивными курками и тактильной отдачей. Будут и привычные для портативных приставок элементы: регулировка громкости, динамики, разъем аудиовхода и другое.