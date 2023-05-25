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1 час назад

Портативная Project Q может выйти в ноябре и после новой модели PlayStation 5

Игромания.ру

Известный инсайдер Том Хендерсон, который заранее раскрыл детали портативной Project Q, работающей в связке с PlayStation 5, уточнил дату релиза устройства. Напомним, что официальный анонс состоялся в рамках презентации PlayStation Showcase.

Стало известно, когда выйдет портативная Project Q
Фото: Игромания.руИгромания.ру

О появлении Project Q на рынке осенью Хендерсон рассказывал ещё в прошлом месяце, но теперь он уточнил, что устройство можно ждать в середине или конце ноября. Также инсайдер напомнил, что облачный гейминг доступен не будет, зато с помощью Remote Play можно проходить игры, установленные на своей консоли.

Сообщается, что Project Q порадует геймеров 8-дюймовым ЖК-экраном, разрешением до 1080p и 60 FPS, а также всеми функциями беспроводного контроллера DualSense: адаптивными курками и тактильной отдачей. Будут и привычные для портативных приставок элементы: регулировка громкости, динамики, разъем аудиовхода и другое.

Как говорит Хендерсон, Project Q выйдет после PlayStation 5 со съёмным дисководом, но до PlayStation 5 PRO, которая может выйти в праздничный период 2024 года. Инсайдер уверяет, что следующая презентация Sony будет поистине «грандиозной».

Игры,Том Хендерсон,
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