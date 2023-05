The Lord of the Rings: Gollum — худшая игра 2023 года по версии критиков

Игре The Lord of the Rings: Gollum по вселенной «Властелин колец» досталось от большинства рецензентов — игру ругают за ужасную оптимизацию, устаревшую графику, недоработанный сюжет и однообразный геймплей. На агрегаторе Metacritic у тайтла всего 38 баллов из 100 на PS5, а у версии для ПК — 43 из 100. Игру критики оценили ниже противоречивых Redfall и Crime Boss. Таким образом, приключение Голлума стало самым низкооценённым проектом 2023 года.