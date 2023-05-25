Критики разгромили The Lord of the Rings: Gollum

Критики «разнесли» The Lord of the Rings Gollum в пух и прах
В сети появились рецензии и оценки The Lord of the Rings: Gollum от критиков — впечатление у рецензентов в основном негативное.
Сейчас стелс-новинка в мире «Властелина колец» получила лишь 36 баллов на OpenCritic по мотивам 16 рецензий, причём рекомендуют её лишь 7% критиков. Авторы текстов ругают практически все основные элементы игры, начиная с монотонного геймплея и заканчивая неудачным дизайном.
Многие отмечают, что фактически «продирались» сквозь приключение Голлума, которое заняло порядка 13 часов. При этом некоторые даже сравнили трагичное состояние игры с самим главным персонажем.
Все попытки создателей художественно переосмыслить знакомую вселенную сталкиваются с вопросами реализации, включая и технические недостатки. У проекта довольно неудачное управление, а сами механики стелса и платформера здесь выполнены плохо.
Некоторые СМИ получили удовольствие от отдельных сцен, моментов или встреч со знакомыми по канону местами, но даже эти авторы отмечают, что подобного недостаточно для успеха.
Сама игра, которая вышла на PC, PlayStation и Xbox получила релизный трейлер. Версия для Switch появится позже в этом году. Ранее в сети выпустили ролик, где показали преимущества DLSS 3 в игре.