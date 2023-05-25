Критики разгромили The Lord of the Rings: Gollum

В сети появились рецензии и оценки The Lord of the Rings: Gollum от критиков — впечатление у рецензентов в основном негативное.

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Сейчас стелс-новинка в мире «Властелина колец» получила лишь 36 баллов на OpenCritic по мотивам 16 рецензий, причём рекомендуют её лишь 7% критиков. Авторы текстов ругают практически все основные элементы игры, начиная с монотонного геймплея и заканчивая неудачным дизайном.

Многие отмечают, что фактически «продирались» сквозь приключение Голлума, которое заняло порядка 13 часов. При этом некоторые даже сравнили трагичное состояние игры с самим главным персонажем.

Все попытки создателей художественно переосмыслить знакомую вселенную сталкиваются с вопросами реализации, включая и технические недостатки. У проекта довольно неудачное управление, а сами механики стелса и платформера здесь выполнены плохо.

Некоторые СМИ получили удовольствие от отдельных сцен, моментов или встреч со знакомыми по канону местами, но даже эти авторы отмечают, что подобного недостаточно для успеха.