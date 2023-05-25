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Alan Wake 2 на ПК и PS5 можно купить по очень низкой цене

После показа геймплея Alan Wake 2 у игры открылись предзаказы. Предварительно купить игру можно на ПК, Xbox Series и PS5. И вот интересный момент — в турецком PS Store цена на проект очень низкая. Это, скорее всего, ошибка, которую вскоре исправят, а цену поднимут.

Alan Wake 2 на ПК и PS5 можно купить по очень низкой цене
© Чемпионат.com

В турецком PS Store тайтл продают за 389 лир. Для сравнения: на Xbox стандартная версия стоит 925 лир. Что касается ПК, то на нём тоже игру продают почти за копейки. В турецком Epic Games Store обычная версия обойдётся в 322 лиры.

Цены на Alan Wake 2

В турецком PS Store для PS5

  • Обычное издание — 389 лир (примерно 1,6 тыс. рублей)
  • Расширенное издание — 519 лир (примерно 2,1 тыс. рублей)

В турецком Xbox Store для Xbox Series

  • Обычное издание — 925 лир (примерно 3,8 тыс. рублей)
  • Расширенное издание — 1,2 тыс. лир (примерно 5 тыс. рублей)

В турецком Epic Games Store для ПК

  • Обычное издание — 322 лиры (примерно 1,3 тыс. рублей)
  • Расширенное издание — 452 лиры (примерно 1,9 тыс. рублей)

Если вам интересна Alan Wake 2, то рекомендуем приобрести игру сейчас, пока её продают по такой низкой цене.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре будет поддержка русского языка.

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