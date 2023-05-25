Авторы Destiny анонсировали научно-фантастический шутер Marathon

Компания Bungie анонсировала научно-фантастический PvP-шутер Marathon для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Дату выхода не назвали, но известно, что проект будет поддерживать полную кроссплатформенную игру и кросс-сохранения.

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В Marathon игроки станут «бегунами», которые должны соревноваться за выживание, богатство и славу в мире с постоянно развивающимися «зонами». Новая игра не является прямым продолжением оригинальной серии, первая часть которой вышла в 1994 — Bungie готовит новое видение. Одиночной кампании в игре не будет.

Впереди Bungie ждёт ещё много работы над Marathon, а пока она готовится порадовать фанатов Destiny. Напомним, что на свежем шоу PlayStation был показан тизер-трейлер грядущего дополнения для Destiny 2 под названием The Final Shape.

Подробнее о нём, а также о будущем игры обещают рассказать 22 августа, во время специального шоукейса. А пока из тизера DLC стало известно о возвращении популярного персонажа Кейда-6, которого озвучивает Натан Филлион.