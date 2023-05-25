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Konami поделилась новыми подробностями ремейка Metal Gear Solid 3

На шоу PlayStation был анонсирован долгожданный ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Официальная презентация ограничилась коротким тизером и списком заявленных платформ, однако чуть позже Konami начала делиться дополнительными подробностями проекта.

Konami поделилась новыми подробностями ремейка Metal Gear Solid 3
© Игромания.ру

Так, к примеру, стало известно, что ремейк обещает быть верным оригиналу. Команда разработчиков сохранит историю и игровой дизайн, при этом обновит геймплей, визуальную часть и «пользовательский опыт». А ещё ремейк будет включать оригинальную озвучку персонажей.

Кроме того, Konami рассказала о том, что символ Δ в названии ремейка был выбран из-за его значения, которое соответствует концепции проекта. «Дельта» означает «изменение» или «отличие» без изменения структуры.

У ремейка MGS 3 пока нет даты релиза. Зато осенью фанатов ждёт первый сборник (Vol 1.) ремастеров с MGS1, MGS 2 и MGS 3. Больше подробностей о коллекции обещают раскрыть в скором времени.

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