Konami поделилась новыми подробностями ремейка Metal Gear Solid 3
На шоу PlayStation был анонсирован долгожданный ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Официальная презентация ограничилась коротким тизером и списком заявленных платформ, однако чуть позже Konami начала делиться дополнительными подробностями проекта.
Так, к примеру, стало известно, что ремейк обещает быть верным оригиналу. Команда разработчиков сохранит историю и игровой дизайн, при этом обновит геймплей, визуальную часть и «пользовательский опыт». А ещё ремейк будет включать оригинальную озвучку персонажей.
Кроме того, Konami рассказала о том, что символ Δ в названии ремейка был выбран из-за его значения, которое соответствует концепции проекта. «Дельта» означает «изменение» или «отличие» без изменения структуры.
У ремейка MGS 3 пока нет даты релиза. Зато осенью фанатов ждёт первый сборник (Vol 1.) ремастеров с MGS1, MGS 2 и MGS 3. Больше подробностей о коллекции обещают раскрыть в скором времени.