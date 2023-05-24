Блогер нашел новый недостаток в защищенных от пиратства играх

Блогер с YouTube-канала YetTea в результате эксперимента установил, что антипиратская защита Denuvo влияет не только на производительность игр, но и на скорость их запуска.

Denuvo — это DRM-защита, которая предотвращает пиратство компьютерных игр. Многие геймеры и разработчики утверждают, что Denuvo негативно влияет на производительность в играх. Для проверки этого утверждения ведущий YouTube-канала YetTea провел сравнительное тестирование нескольких игр, из которых Denuvo была удалена. Тесты проводились на одном и том же компьютере с процессором Intel Core i9-10850K, 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 3080 Ti.

По результатам эксперимента выяснилось, что игры без Denuvo запускаются значительно быстрее, чем игры с антипиратской защитой. Например, Ghostwire Tokyo без Denuvo загружалась до главного меню за 54 секунды, а с Denuvo — за 200 секунд. При этом разница во времени сохранялась при повторных запусках.

Кроме того, игры без DRM-защиты показывали более высокую и стабильную частоту кадров, чем игры с Denuvo. В играх с DRM-защитой наблюдались подвисания, которые могут ухудшать игровой опыт.