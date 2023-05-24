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DNS анонсировал продажу новых Nvidia RTX 4060 Ti

В ассортименте магазинов сети DNS появятся Nvidia RTX 4060 Ti. Об этом сообщается на сайте ритейлера. Продажи начнутся 25 мая в 10.00 МСК.

DNS анонсировал продажу новых Nvidia RTX 4060 Ti
© Игромания.ру

Во сколько обойдётся покупка видеокарты, неизвестно. Ценник компания не озвучила, однако рекомендованная стоимость GeForce RTX 4060 Ti 8 GB составляет $399.

В анонсе продаж российский ритейлер напомнил технические характеристика: CUDA-ядра — 4352; Базовая тактовая частота — 2,31 ГГц; Память — 8 ГБ GDDR6; Разрядность шины памяти — 128 бит; Среднее энергопотребление во время игры — 140 Вт.

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