DNS анонсировал продажу новых Nvidia RTX 4060 Ti
В ассортименте магазинов сети DNS появятся Nvidia RTX 4060 Ti. Об этом сообщается на сайте ритейлера. Продажи начнутся 25 мая в 10.00 МСК.
Во сколько обойдётся покупка видеокарты, неизвестно. Ценник компания не озвучила, однако рекомендованная стоимость GeForce RTX 4060 Ti 8 GB составляет $399.
В анонсе продаж российский ритейлер напомнил технические характеристика: CUDA-ядра — 4352; Базовая тактовая частота — 2,31 ГГц; Память — 8 ГБ GDDR6; Разрядность шины памяти — 128 бит; Среднее энергопотребление во время игры — 140 Вт.