DNS анонсировал продажу новых Nvidia RTX 4060 Ti

В ассортименте магазинов сети DNS появятся Nvidia RTX 4060 Ti. Об этом сообщается на сайте ритейлера. Продажи начнутся 25 мая в 10.00 МСК.

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Во сколько обойдётся покупка видеокарты, неизвестно. Ценник компания не озвучила, однако рекомендованная стоимость GeForce RTX 4060 Ti 8 GB составляет $399.