Sony рассказала об успехе шлема PlayStation VR 2

Корпорация Sony отчиталась о продажах гарнитуры виртуальной реальности нового поколения. Об этом сообщает издание TechSpot.

© Sony

Журналисты медиа ознакомились с отчетом Sony Interactive Entertainment, который глава компании Джим Райан представил на неделе инвесторам. Согласно его данным, запущенная в продажу в конце февраля 2023 года гарнитура PlayStation VR 2 разошлась тиражом 600 тысяч единиц. Райан подчеркнул, что это успех: по статистике, Sony реализовала на восемь процентов больше девайсов, чем было продано шлемов PlayStation VR первого поколения за тот же период после запуска устройства.

Также Райан рассказал, что только за первую неделю удалось реализовать рекордные 450 тысяч экземпляров гарнитур. Журналисты подсчитали, что за следующие недели компания продала еще 150 тысяч штук PSVR2. Также оказалось, что продажи PSVR первого поколения росли стабильнее и быстрее, чем у его преемника: за первую неделю было продано чуть более 300 тысяч единиц.

В начале февраля источники Bloomberg рассказали, что шлем PSVR2 провалился в продаже, так как спрос на гарнитуру оказался низким. Журналисты TechSpot отметили, что своим отчетом Sony опровергает эту информацию, но подчеркнули, что компания снизила прогноз на производство PlayStation VR 2 с двух до одного миллиона единиц. Тем не менее до марта 2024 года японская корпорация намерена реализовать 1,5 миллиона штук PSVR2. Отмечается, что за все время было продано 5 миллионов единиц оригинальной гарнитуры PSVR.

В широкую продажу шлем PlayStation VR2 поступил 22 февраля, девайс оценили в 550 долларов, или около 44 тысяч рублей.