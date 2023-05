Sony отчиталась об успехах The Last of Us и «Человека-паука» на ПК

В ходе своего отчёта Sony рассказала, как обстоят дела с продажами «Человека-паука» и ремейка The Last of Us на ПК. Оба проекта были эксклюзивами PlayStation, но через какое-то время вышли на ПК.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Человек-паук» на ПК разошёлся тиражом в 1,5 млн копий за восемь месяцев, а всего с продаж игры на платформе Sony выручила $ 50 млн. Ремейк The Last of Us за первый месяц купили более 368 тыс. раз. А выручка составила примерно $ 15,5 млн.