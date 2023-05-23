Ozon назвал самые популярные игры на PC с начала 2023 года

По данным пресс-службы торговой площадки Оzon, среди игр для PC наибольшей популярностью с начала 2023 года пользуется набор, который включает «Assassin's Creed IV: Чёрный флаг» и «Assassin's Creed: Освобождение». Об этом специалисты рассказали в комментарии «Игромании».