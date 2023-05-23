Ozon назвал самые популярные игры на PC с начала 2023 года
По данным пресс-службы торговой площадки Оzon, среди игр для PC наибольшей популярностью с начала 2023 года пользуется набор, который включает «Assassin's Creed IV: Чёрный флаг» и «Assassin's Creed: Освобождение». Об этом специалисты рассказали в комментарии «Игромании».
Второе место заняла Grand Theft Auto V: Premium Edition. В число лучших также входят специальное издание Call of Duty. Ghosts, а также шутер Wolfenstein.
Ранее компания зафиксировала рост продаж ноутбуков в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные модели Lenovo, ASUS и Acer.