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Team Spirit начала с победы третий тур Dota Pro Circuit Восточной Европы

Состав Team Spirit начал выступление в первом дивизионе Dota Pro Circuit Восточной Европы. Коллектив в первом поединке сыграл с новичком пердива — Ualeikumnihao. И разгромил соперников со счётом 2:1.

Team Spirit начала с победы третий тур Dota Pro Circuit Восточной Европы
© Игромания.ру

Во втором поединке встретились Virtus.pro и Hydra. «Медведи», у которых пока одно поражение за спиной, добыли первую победу. Счёт матча — 2:1.

Следующие матчи в Восточной Европе пройдут 25 мая. BetBoom Team сыграет с One Move, а Team Spirit поборется с Virtus.pro. Игры стартуют в 14:00 МСК.

Региональная лига продлится до 4 июня. Три лучших коллектива отправятся на The Bali Major, который пройдёт на Бали с 29 июня по 9 июля, а два худших — во второй дивизион. Команды разыграют призовой фонд размером в $205 тыс и 920 очков DPC.

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