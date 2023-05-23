Team Spirit начала с победы третий тур Dota Pro Circuit Восточной Европы

Состав Team Spirit начал выступление в первом дивизионе Dota Pro Circuit Восточной Европы. Коллектив в первом поединке сыграл с новичком пердива — Ualeikumnihao. И разгромил соперников со счётом 2:1.

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Во втором поединке встретились Virtus.pro и Hydra. «Медведи», у которых пока одно поражение за спиной, добыли первую победу. Счёт матча — 2:1.

Следующие матчи в Восточной Европе пройдут 25 мая. BetBoom Team сыграет с One Move, а Team Spirit поборется с Virtus.pro. Игры стартуют в 14:00 МСК.