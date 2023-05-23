Team Spirit начала с победы третий тур Dota Pro Circuit Восточной Европы
Состав Team Spirit начал выступление в первом дивизионе Dota Pro Circuit Восточной Европы. Коллектив в первом поединке сыграл с новичком пердива — Ualeikumnihao. И разгромил соперников со счётом 2:1.
Во втором поединке встретились Virtus.pro и Hydra. «Медведи», у которых пока одно поражение за спиной, добыли первую победу. Счёт матча — 2:1.
Следующие матчи в Восточной Европе пройдут 25 мая. BetBoom Team сыграет с One Move, а Team Spirit поборется с Virtus.pro. Игры стартуют в 14:00 МСК.
Региональная лига продлится до 4 июня. Три лучших коллектива отправятся на The Bali Major, который пройдёт на Бали с 29 июня по 9 июля, а два худших — во второй дивизион. Команды разыграют призовой фонд размером в $205 тыс и 920 очков DPC.