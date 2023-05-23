Журналисты раскритиковали новую видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 Ti

За день до старта продаж видеокарты GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ блогеры и журналисты опубликовали негативные обзоры, в которых призвали пользователей избегать покупки новинки от Nvidia. Об этом сообщает портал DTF.

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Новая видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти подверглась тестированию в 15 современных играх при разном разрешении и настройках графики. Результаты эксперимента, проведенного порталом TechSpot, показали, что новинка не смогла заметно выделиться среди конкурентов. Так, при разрешении 1080p RTX 4060 Ti показала средний FPS на уровне RTX 3070 и лишь немного опередила AMD Radeon RX 6700 XT и RTX 3060 Ti. При переходе к разрешению 1440p производительность RTX 4060 Ti снизилась еще больше, и видеокарта не смогла догнать RTX 3070. Игры в 4K-разрешении RTX 4060 Ti запускает в среднем при 38 FPS, что делает ее непригодной для комфортной игры на высоких настройках графики.

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Тесты с включенной трассировкой лучей также не позволили RTX 4060 Ti занять лидирующие позиции. В большинстве случаев видеокарта лишь незначительно превосходила RTX 3060 Ti и уступала RTX 3070. Единственным исключением стал Cyberpunk 2077, в котором RTX 4060 Ti обошла RTX 3060 Ti на 18% при разрешении 1080p.

Одним из основных недостатков RTX 4060 Ti эксперты назвали недостаточный объем памяти в 8 ГБ, который не способен обеспечить хорошую производительность в современных играх на высоких настройках графики. Это подтвердили тесты Hardware Unboxed, которые выявили серьезные подтормаживания в играх.

С другой стороны, RTX 4060 Ti имеет ряд преимуществ, таких как низкий уровень шума и температуры. По данным TechSpot, максимальная температура корпуса видеокарты под нагрузкой не превышала 62 градусов Цельсия при скорости вращения вентилятора в 1500 об/мин. Кроме того, видеокарта отличается высокой энергоэффективностью и под нагрузкой потребляет всего 165 Вт.