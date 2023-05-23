Фанаты Red Dead Redemption 2 просят DLC — петицию подписали 9 тысяч игроков
Популярность Red Dead Redemption 2 не угасает, а игра продолжает привлекать новых пользователей, однако Rockstar не спешит добавлять новый контент в проект.
Фанаты игры RDR2 решили привлечь внимание создателей игры с помощью петиции с просьбой выпустить новые DLC. За свежий контент проголосовали уже более 9 тысяч человек, но Rockstar пока никак не прокомментировала ситуацию.
Согласно заявлению поклонников игры, они жаждут получить новый контент, который бы расширил игровую вселенную и добавил бы новые возможности. Геймеры даже не против, если дополнения будут платными.
Red Dead Redemption 2 – одна из самых успешных игр последних лет, которая завоевала множество наград и премий. Игра рассказывает историю Артура Моргана и банды Ван да Линде, члены которой вынуждены скрываться от закона в эпоху Дикого запада.