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Фанаты Red Dead Redemption 2 просят DLC — петицию подписали 9 тысяч игроков

Популярность Red Dead Redemption 2 не угасает, а игра продолжает привлекать новых пользователей, однако Rockstar не спешит добавлять новый контент в проект.

Фанаты Red Dead Redemption 2 просят DLC — петицию подписали 9 тысяч игроков
© Cq.ru

Фанаты игры RDR2 решили привлечь внимание создателей игры с помощью петиции с просьбой выпустить новые DLC. За свежий контент проголосовали уже более 9 тысяч человек, но Rockstar пока никак не прокомментировала ситуацию.

Согласно заявлению поклонников игры, они жаждут получить новый контент, который бы расширил игровую вселенную и добавил бы новые возможности. Геймеры даже не против, если дополнения будут платными.

Red Dead Redemption 2 – одна из самых успешных игр последних лет, которая завоевала множество наград и премий. Игра рассказывает историю Артура Моргана и банды Ван да Линде, члены которой вынуждены скрываться от закона в эпоху Дикого запада.

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