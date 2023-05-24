Гайд по Honkai: Star Rail — лучший билд для Цзин Юаня

В Honkai: Star Rail проходит первый баннер после релиза игры, и новым героем стал генерал Цзин Юань — персонаж пути Эрудиции, который полагается на помощь своего электрического духа-хранителя. Портал PC Gamer поделился лучшим билдом для Цзин Юаня.

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Конус света: «До заката» или «Зарождение себя»

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Для Цзин Юаня подойдут несколько вариантов, но самый оптимальный — это 5-звездочный «До заката». Он повышает критический урон на 36%, а также повышает урон навыка и сверхспособности на 18%. При использовании навыка или сверхспособности Цзин Юань также получит бафф, который увеличит урон следующей бонус-атаки на 48%. Действия Повелителя молний считаются бонус-атаками, поэтому «До заката» идеально встраивается в арсенал.

Если вам нужна альтернатива попроще, то попробуйте 4-звездочный «Зарождение себя». Он повышает урон от бонус-атак на 24%, причем наносимый урон удваивается, если запас здоровья противника ниже 50%. Еще один вариант — 4-звездочный конус «Важность завтрака», который можно купить в магазине Зала забвения. Он повышает урон на 12% и атаку на 4% за каждого побежденного противника; эффект складывается до трех раз.

Реликвии: Бэнд испепеляющего грома (полный сет)

Т.к. Цзин Юань почти постоянно будет наносить электрический урон, Бэнд испепеляющего грома — очевидный выбор. Два надетых предмета из набора повышают электрический урон на 10%; четыре предмета дополнительно повышают атаку на 20% на один ход каждый раз, когда Цзин Юань использует навык. Однако вы также можете заменить недостающие предметы на два из набора Стрелок дикой пшеницы.

Что касается характеристик, приоритетны шанс критической атаки, критический урон, скорость и атака. Учитывая, как много атак будет совершать Повелитель молний, шанс крита поможет выжать максимум пользы.

Планарные украшения: Замершее Салсотто (полный сет)

Запечатывающая космос станция тоже будет неплохим вариантом, однако Замершее Салсотто — идеальный выбор, если вы хотите наносить критические удары как можно чаще. Набор повышает вероятность крита на 8%, и по достижении 50-процентного шанса дополнительно повышает урон от сверхспособности и бонус-атак на 15%. Для Цзин Юаня эти бонусы невероятно полезны.