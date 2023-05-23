Николас Кейдж озвучил все хрипы и стоны своего героя в Dead by Daylight

Обычно для записи криков и стонов мы используем разных людей, потому что это очень сложная работа, и она может сказаться на людях. Но в этот раз мистер Кейдж сказал нам, что «никто не звучит как Ник Кейдж». Он был невероятно великодушен и записал каждый стон, крик и хрип, которые вы услышите в Dead by Daylight.