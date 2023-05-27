5 лучших аниме про игры

Аниме уже давно обыгрывает тему гейминга на самые разные лады: от экшенов до эпических историй, ситкомов и романтических комедий. Если вы в настроении посмотреть что-то «игровое», то мы подготовили подборку из пяти отличных аниме про игры.

© Кинопоиск

Sword Art Online

Видео дня

Да, да, советовать Sword Art Online как аниме про игры — все равно что рекомендовать Naruto человеку, никогда не видевшему аниме в принципе. Однако первый сезон SAO в свое время стал настоящим феноменом. История о парне по имени Кирито, поневоле застрявшем в VR MMORPG, объединила элементы фэнтези, научной фантастики и современного гейминга в нечто чертовски захватывающее. Да, последующие сезоны Sword Art Online скорее разочаровали публику, чем не, но первый совсем не заслуживает той же отвратительной репутации, что и остаток франшизы.

Кинопоиск

Log Horizon

Если Sword Art Online уделяла много внимания сражениям, забегам по подземельям и битвам против боссов, то Log Horizon подходит к ситуации «люди застряли в игре» чуть более реалистично. Потому что если бы люди реально попали в мир, который работает по правилам видеоигры, то первым делом опытный геймер начал бы нещадно эксплуатировать эти правила. И Log Horizon рассказывает именно об этом: механики и правила сеттинга стоят на первом плане, благодаря чему сюжет не скатывается в стандартное фэнтези.

IMDB

No Game No Life

Ни одна тема не обходится без нарочито глупого, но отлично развлекающего гаремника, и No Game No Life — как раз он и есть. Это яркая, захватывающая, совершенно бесстыдная история о двух геймерах, попавших в мир, где все вопросы (от кухонных споров до международной политики) решаются через игры. 4D-шахматы, покер, блэкджек, камень-ножницы-бумага, го, сеги, лазертаг… Какое бы препятствие ни встретилось на пути протагонистов, они обязательно найдут способ феерически сломать его.

Кинопоиск

Overlord

Overlord — пожалуй, одно из самых неординарных аниме в жанре. Если многие фантазии на тему виртуальных игр делают главного героя спасителем мира и настоящим светочем благодетели, то протагонист Overlord — его полная противоположность. Скромный офисный работник вынужден отыгрывать могущественного лича: хозяина подземелья, из которого никто не выбирается живым, и повелителя целого легиона не менее могущественных монстров. Overlord можно поругать разве что за не самую опрятную трехмерную графику — в остальном поклонники ММО и высокого фэнтези будут довольны.

Кинопоиск

The King’s Avatar

Наконец, The King’s Avatar предлагает трезвый, реалистичный взгляд на профессиональный гейминг, где игры — не столько развлечение, сколько источник амбиций, проблем и стресса. Профессиональный игрок в ММО вынужденно покидает свою организацию и устраивается администратором в интернет-кафе, но с открытием нового сервера протагонист решает вернуться в игру анонимно и прийти к успеху с нуля. Правда, без спонсоров, финансовой поддержки и опытной команды, ему предстоит долгий путь.